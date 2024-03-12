Филиал поликлиники № 11 в Хабаровске открылся после ремонта

Подразделение поликлиники № 11 в Хабаровске, расположенное по адресу ул. Краснореченская, 107а, открылось после комплексного ремонта. Работы по полной реконструкции здания длились на протяжении двух лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Зданию поликлиники — почти 50 лет. И ремонт в его стенах последний раз проводился в год его постройки. Реконструкция требовалась полная, поэтому в учреждении заменили кровлю, системы электроснабжения, теплоснабжения, охранно-пожарной сигнализации, установили камеры видеонаблюдения, новый лифт, зону ОРВИ с отдельным входом.
Полностью обновленное помещение оборудовали и современной техникой. В поликлинике появился маммограф, новые мойки для медоборудования. А, пожалуй, главный итог обновления — открывшееся эндоскопическое отделение для проведения фиброгастроскопии и колоноскопии.
— Проведение капитальных ремонтов в медицинских организациях края позволяют повысить качество и доступность медицинской помощи населению. Как уточнил президент России во время недавнего послания Федеральному собранию, главный критерий ее действенности — конкретные, видимые, ощутимые изменения в доступности и качестве медпомощи. Поэтому все предпринимаемые усилия направлены на то, чтобы отрасль менялась в лучшую сторону, медицина была «пациентоцентрична». Эта работа в крае ведется. В прошлом году проведен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения, 8 из них завершены, другие — продолжаются, — уточнила и.о. министра здравоохранения края Инна Малинина.
Все работы велись по линии президентского национального проекта «Здравоохранение». Несмотря на то, что ремонт поликлиники закончился, его модернизация и дооснащение еще продлятся. Так, в сентябре этого года на базе учреждения откроется центр амбулаторной онкологической помощи.