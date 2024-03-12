Жительница Челябинской области стала победительницей шоу «Поле чудес»

В эфире выпуск появился 7 марта, накануне международного женского праздника, поэтому и вопрос был связан с прекрасной половиной человечества. Немногие знают, что раньше в народе говорливую женщину, болтунью называли брехалкой, а вот Александре удалось угадать.
Изначально женщина не хотела участвовать дальше и готова была забрать выигранные самокат и ноутбук. Однако Леонид Якубович и зрители в зале уговорили её попытать счастье. И на следующий вопрос: «В. Даль включил в свой словарь слово, означавшее женщину с тонким визгливым голосом. Как оно звучит?» Александра снова ответила правильно — «визгопряха» и выиграла суперприз.
Жители Челябинской области уже не первый раз становятся объектом всеобщего внимания на федеральных каналах в популярных программах. Так, неделю назад врачи Челябинского онконцентра и ЧОДКБ поучаствовали в съёмках шоу «Здоровье с Еленой Малышевой» на «Первом канале». Во время передачи обсуждали историю 27-летней беременной женщины с третьей стадией рака шейки матки, которую спасли челябинские медики.
В октябре школьник из Магнитогорска Шандор Силантьев занял призовое место в финале всероссийского вокального конкурса «Детская Новая волна». Перед зрителями и жюри он исполнил песню Владимира Преснякова «Всё нормально». Спустя две недели вышел специальный выпуск программы «Привет, Андрей!» в честь Дня народного единства. На шоу выступали жители разных регионов России. Одним из гостей стал магнитогорец, который исполнил на всю страну свою авторскую песню.