Жительница Челябинской области стала победительницей шоу «Поле чудес»

Изначально женщина не хотела участвовать дальше и готова была забрать выигранные самокат и ноутбук. Однако Леонид Якубович и зрители в зале уговорили её попытать счастье. И на следующий вопрос: «В. Даль включил в свой словарь слово, означавшее женщину с тонким визгливым голосом. Как оно звучит?» Александра снова ответила правильно — «визгопряха» и выиграла суперприз.