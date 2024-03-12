В Челябинской области школьники уйдут на дистант на время выборов

В Минобре региона объяснили, что, поскольку школы подчиняются руководству муниципалитетов, то они самостоятельно проводят консультации о том, как именно будет организован учебный процесс в эти дни в каждом конкретном учебном заведении. Школам также предоставлена свобода в принятии самостоятельных решений по этому поводу.
В разных школах по-разному подходят к обучению в такие дни. Где-то разводят потоки обучающихся и избирателей, где-то проводят внеклассные мероприятия, экскурсии или мероприятия на свежем воздухе. Родителям лучше уточнять подробности расписания на эти мартовские дни у руководства школ, либо у классных руководителей.