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В Челябинской области школьники уйдут на дистант на время выборов

Поскольку большое количество участков для голосования в регионе традиционно размещаются в зданиях школ, многие учебные заведения переведут своих учеников на дистанционное обучение 14 и 15 марта.
Источник: РИА "Новости"

В Минобре региона объяснили, что, поскольку школы подчиняются руководству муниципалитетов, то они самостоятельно проводят консультации о том, как именно будет организован учебный процесс в эти дни в каждом конкретном учебном заведении. Школам также предоставлена свобода в принятии самостоятельных решений по этому поводу.

В разных школах по-разному подходят к обучению в такие дни. Где-то разводят потоки обучающихся и избирателей, где-то проводят внеклассные мероприятия, экскурсии или мероприятия на свежем воздухе. Родителям лучше уточнять подробности расписания на эти мартовские дни у руководства школ, либо у классных руководителей.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут по всей стране с 15 по 17 марта. В бюллетене будут обозначены четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди».