В Челябинской области школьники уйдут на дистант на время выборов

В Минобре региона объяснили, что, поскольку школы подчиняются руководству муниципалитетов, то они самостоятельно проводят консультации о том, как именно будет организован учебный процесс в эти дни в каждом конкретном учебном заведении. Школам также предоставлена свобода в принятии самостоятельных решений по этому поводу.