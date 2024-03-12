Солнечно и тепло, обещают синоптики, будет на Кубани

Весна постепенно начинает входить в свои права. Так, столбики термометров незначительно, но растут и предвещают скорую теплую погоду. Несмотря на ночные низкие значения температуры, которые местами в Краснодарском крае переходят за минусовые, днем в регионе обещают потепление.
«Солнце активизирует дневной прогрев. Синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани сформирует гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного, и они не смогут вызвать осадки, а вот солнечные лучи, напротив, смогут хорошо прогреть остывшие за ночь воздушные массы», — рассказали в центре погоды «Фобос».
Так, днем 12 марта на Кубани воздух прогреется до +11…+13 градусов. Порывы ветра составят 4−9 м/с. Лишь ночью местами в южной половине региона пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и заморозки. В дневное время осадков не ожидается, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнили синоптики.
На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.
В среду, 13 марта, осадков в крае не прогнозируют. А температура воздуха днем составит +12…+14 градусов.
К слову, хорошая погода без осадков и потепление на Кубани украсит празднование Масленицы. На неделе с 11 по 17 марта в регионе запланированы десятки мероприятий. Традиционно жители и гости края будут печь блины и радоваться наступлению весны.