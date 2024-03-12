Солнечно и тепло, обещают синоптики, будет на Кубани

«Солнце активизирует дневной прогрев. Синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией Кубани сформирует гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного, и они не смогут вызвать осадки, а вот солнечные лучи, напротив, смогут хорошо прогреть остывшие за ночь воздушные массы», — рассказали в центре погоды «Фобос».