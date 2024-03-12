В Хабаровске расходы многодетной семьи превышают 160 тысяч рублей

Хабаровчанка рассказала, сколько тратит в месяц ее семья с тремя детьми. Как сообщил «ФедералПресс», по примерным расчетам выходит внушительная цифра в 162 тысячи рублей. Из них только на продукты уходит около 70 тысяч рублей — на фрукты, овощи, молочные продукты, сыр, вкусняшки. У семьи есть питомцы — два кота и собака.
— Мяса едим мало — покупаю только курицу и говядину. Стараюсь чаще брать кету и минтай. Свежие огурцы съедаем в каких-то гигантских объемах — килограмма хватает на день, — рассказала хабаровчанка.
Часть расходов семьи из пяти человек уходит на доставку еды и еженедельные походы в кафе. Если брать питание только детей, то это расход в 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, детям нужно покупать одежду и обувь, школьную форму, оплачивать кружки и секции, заниматься здоровьем ребят. При этом в качестве экономии используются проверенные годами методы, когда младший ребенок донашивает за старшим.