В Хабаровске расходы многодетной семьи превышают 160 тысяч рублей

Часть расходов семьи из пяти человек уходит на доставку еды и еженедельные походы в кафе. Если брать питание только детей, то это расход в 50 тысяч рублей в месяц. Кроме того, детям нужно покупать одежду и обувь, школьную форму, оплачивать кружки и секции, заниматься здоровьем ребят. При этом в качестве экономии используются проверенные годами методы, когда младший ребенок донашивает за старшим.