В мэрии Омска рассказали, как готовятся к мощному паводку в марте

В Омске состоялось пресс-конференция, посвящённая предстоящему периоду активного таяния снега. Власти готовятся к масштабному паводку.
По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, с момента установления снежного покрова в ноябре и по 10 марта в Омске выпало 122 мм осадков, что составляет 145% по отношению к норме. Запас воды в снеге на эту же дату равен 148 мм — это 154% по отношению к норме. И эти цифры — не окончательные, так как в Омской области еще ожидаются снегопады.
К счастью, по наблюдениям синоптиков, установившаяся в Омске погода с ночными морозами пока помогает в таянии снега. События пока развиваются по хорошему сценарию.
В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства продолжают вывоз снега из города. С начала сезона вывезено уже более миллиона кубометров снега. Особое внимание уделяется вывозу снежных масс с мест возможного подтопления. На данный момент таких мест насчитывается 293.
Для борьбы с паводком подготовлено 277 единиц техники. Это ассенизаторские бочки, каналопромывочные машины, илососы, насосы и другое оборудование. Проходят торги для привлечения подрядных организаций, которые займутся прочисткой ливневых канализаций, а также помогут в устранении последствий паводка. Заготовлены мешки с песком, более трех тысяч штук, более 270 тонн щебня и другие необходимы для борьбы с паводком материалы.
«Наш департамент с начала февраля усилил работу по контролю за вывозом снежных масс. Особое беспокойство у нас вызывают территории индивидуальной жилой застройки. Проводим разъяснительную работу с жителями, обращаем внимание на необходимость своевременно вывозить снег, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений жилых домов и хозпростроек. Для этого департамент городского хозяйства через окружные администрации раздает жителям частного сектора бесплатные талоны на размещение снега на специализированных полигонах. Напомню, что за сброс снега в неустановленных местах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей. Проще и дешевле нанять технику, вывезти снег и быть спокойным, что весной участок не подтопит», — говорит директор департамента контроля администрации города Омска Алексей Задорожный.
Офисные центры, магазины, предприятия также обязаны вывозить снег с территорий, прилегающих к их зданиям. С начала февраля департамент контроля выдал хозяйствующим субъектам около 600 предписаний о необходимости соблюдения Правил благоустройства, действующих в Омске, за неисполнение этих предписаний мировые судьи назначили порядка 40 штрафов.
В мэрии напомнили, что в случае подтоплений дорог и общественных территорий следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону: (3812) 78−78−78 или в диспетчерскую Управления дорожного хозяйства и благоустройства по телефону: (3812) 31−74−82.