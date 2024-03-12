В мэрии Омска рассказали, как готовятся к мощному паводку в марте

«Наш департамент с начала февраля усилил работу по контролю за вывозом снежных масс. Особое беспокойство у нас вызывают территории индивидуальной жилой застройки. Проводим разъяснительную работу с жителями, обращаем внимание на необходимость своевременно вывозить снег, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений жилых домов и хозпростроек. Для этого департамент городского хозяйства через окружные администрации раздает жителям частного сектора бесплатные талоны на размещение снега на специализированных полигонах. Напомню, что за сброс снега в неустановленных местах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей. Проще и дешевле нанять технику, вывезти снег и быть спокойным, что весной участок не подтопит», — говорит директор департамента контроля администрации города Омска Алексей Задорожный.



Офисные центры, магазины, предприятия также обязаны вывозить снег с территорий, прилегающих к их зданиям. С начала февраля департамент контроля выдал хозяйствующим субъектам около 600 предписаний о необходимости соблюдения Правил благоустройства, действующих в Омске, за неисполнение этих предписаний мировые судьи назначили порядка 40 штрафов.