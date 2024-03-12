В Самаре программа «Эх, блин, Масленица» пройдет 17 марта

По информации пресс-службы правительства региона, праздничная программа пройдет у Этнопарке дружбы народов. В программе гуляний: мини-экскурсии в подворьях, угощение блинами, масленичное шествие, сжигание чучела, праздничный фейерверк и розыгрыш чудо-блинницы. Кроме того, в парке будут работать площадки «Масленичная мастерская» и «Потешный городок».