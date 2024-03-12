В Самаре программа «Эх, блин, Масленица» пройдет 17 марта

В Самаре состоится праздничная программа «Эх, блин, Масленица!». Она пройдет в Этнопарке 17 марта 2024 года.
По информации пресс-службы правительства региона, праздничная программа пройдет у Этнопарке дружбы народов. В программе гуляний: мини-экскурсии в подворьях, угощение блинами, масленичное шествие, сжигание чучела, праздничный фейерверк и розыгрыш чудо-блинницы. Кроме того, в парке будут работать площадки «Масленичная мастерская» и «Потешный городок».
Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, льготный билет — 300 рублей. Дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы смогут пройти бесплатно.