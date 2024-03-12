Между Челябинском и Калининградом запустят прямой поезд

Железнодорожники напомнили, что российские транзитные составы по-прежнему следуют в Калининград и обратно через Литву. На территории этой прибалтийской страны поезда не останавливаются для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические стоянки для проверки документов.