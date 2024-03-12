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Между Челябинском и Калининградом запустят прямой поезд

С 3 июня между Челябинском и Калининградом начнёт ходить прямой сезонный поезд. Об этом «Пчеле» сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Источник: Pchela.News

— Поезд № 425/426 назначается с 3 июня по 15 сентября. Отправляться он будет один раз в неделю, — уточнили в ЮУЖД.

Железнодорожники напомнили, что российские транзитные составы по-прежнему следуют в Калининград и обратно через Литву. На территории этой прибалтийской страны поезда не останавливаются для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические стоянки для проверки документов.

Сейчас жители Челябинска могут добраться до Калининграда без пересадок на самолёте. С 20 января авиакомпания Smartavia запустила между городами прямые рейсы.