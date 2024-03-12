Команду КВН в Башкирии дисквалифицировали из-за шутки о шоколаде с фото Хабирова

Как следует из сообщения «Башкирской открытой лиги КВН», «Барыбер» была дисквалифицирована «в связи с грубым нарушением регламента игр… и несоблюдением общепринятых моральных и этических норм».



Telegram-канал «Однажды в Башкирии» опубликовал видеозапись части выступления абзелиловской команды. Как следует из ролика, участники «Барыбер» пошутили на тему шоколада «Атай» (в переводе с башкирского «отец»), на обертке которого напечатано фото главы Башкирии Радия Хабирова с младшим сыном Тимером.



Заместитель директора республиканского Центра развития туризма Артур Идельбаев в начале марта сообщал телеканалу UTV о том, что шоколад «Атай» производит стерлитамакский предприниматель Григорьев по заказу ООО «Традиция» из венесуэльских какао-бобов. Стоимость плитки — около 200 ₽



Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Исханова заявляла изданию «Подъем», что глава региона не имеет отношения к производству шоколада. «Насколько мне известно, он его еще не пробовал, первую партию слишком быстро разобрали», — отмечала госпожа Исхакова.