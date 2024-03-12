Тестирование на гепатиты С и В и ВИЧ-инфекцию проведут в Иркутской области

Специалисты Иркутского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведут бесплатное и анонимное обследование на вирусные гепатиты С и В, а также ВИЧ-инфекцию в мобильной клинике. Информацию об этом распространил исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья — Андрей Модестов.
Мобильная клиника будет доступна для посещения в Иркутске 13 марта с 10:00 до 15:30 на парковке перед Центральным рынком, а 15 марта с 13:00 до 19:00 на площади «Круг желаний» в 130-м квартале. 17 марта с 10:00 до 17:00 специалисты будут проводить тестирование посетителей архитектурно-этнографического музея «Тальцы». В течение трех дней все желающие смогут посетить передвижной пункт для проверки своего здоровья.
— Использование мобильной клиники позволяет охватить большее количество населения тестированием. Это удобный и надежный способ заботиться о своем здоровье. Кроме того, специалисты будут предоставлять консультации по профилактике ВИЧ-инфекции, — подчеркнул Андрей Модестов.
Напомним, что на начало года в Иркутской области зарегистрировано 30467 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Основным путем передачи инфекции остаются незащищенные половые контакты в возрастной группе 30−49 лет. В 2023 году специалисты выявили 1730 новых случаев ВИЧ-инфекции, среди которых 985 мужчин и 745 женщин. Более пяти тысяч человек воспользовались возможностью пройти обследование в мобильной клинике Центра по борьбе со СПИДом в 2023 году, и у 2,2% из них впервые был обнаружен вирусный гепатит С.