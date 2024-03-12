Тестирование на гепатиты С и В и ВИЧ-инфекцию проведут в Иркутской области

Напомним, что на начало года в Иркутской области зарегистрировано 30467 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Основным путем передачи инфекции остаются незащищенные половые контакты в возрастной группе 30−49 лет. В 2023 году специалисты выявили 1730 новых случаев ВИЧ-инфекции, среди которых 985 мужчин и 745 женщин. Более пяти тысяч человек воспользовались возможностью пройти обследование в мобильной клинике Центра по борьбе со СПИДом в 2023 году, и у 2,2% из них впервые был обнаружен вирусный гепатит С.