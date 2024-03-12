«Нетрезвый водитель»: итоги профилактических мероприятий в Новосибирской области

Подведены итоги оперативно-профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», которые прошли в Новосибирской области с 7 по 11 марта. Сообщение об этом было опубликовано в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Общее количество выявленных нарушений среди водителей составило 117 случаев: 58 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 46 отказались пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, а 13 были задержаны за повторное управление в состоянии опьянения после административного наказания за аналогичное правонарушение.
Госавтоинспекция сообщает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей, а также лишение права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет. Аналогичное наказание применяется и в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За повторное совершение этих правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в центре города двое неизвестных порубили топором Subaru Forester.