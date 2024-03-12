«Нетрезвый водитель»: итоги профилактических мероприятий в Новосибирской области

Госавтоинспекция сообщает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей, а также лишение права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет. Аналогичное наказание применяется и в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За повторное совершение этих правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.