В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области на 13 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Погода потенциально опасна с 20 часов 12 марта», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
Основанием стали прогнозируемые туманы и гололедица.
«Основание: местами туман. Период предупреждения: до 8 часов 13 марта. Основание: в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Период предупреждения: до 20 часов 13 марта», — следует из комментария.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.
По информации местных синоптиков, в среду в Челябинской области удержится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — западный 4−9 м/с. Температура воздуха 13 марта ночью минус 16−21, в горах и низинах — до 26, днем — минус 2−7.