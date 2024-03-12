«Выдавали удостоверение тракториста-машиниста без обучения»: пятерых жителей Красноярского края будут судить за продажу фиктивных документов

Пятерых жителей Красноярского края будут судить за продажу фиктивных документов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2019 году подозреваемые открыли в Шарыпове офис организации, занимающейся обучением трактористов-машинистов. Однако от «обучения» там было одно лишь название, ведь от соискателей требовались только деньги.
— За «скромные» суммы курсанты обретали необходимые для новой профессии документы, — рассказали в надзорном ведомстве.
Участники группы успели получить 530 тысяч рублей от 24 человек. Прокуратура утвердила подозреваемым обвинение в коммерческом подкупе. Теперь каждому из них грозит до девяти лет колонии со штрафом.