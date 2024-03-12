До конца года в Кузбассе сдадут 7 современных цифровых школ

По данным правительства Кузбасса, до конца года в регионе достроят семь современных цифровых школ. Они расположатся в микрорайоне Антипова в Кемерове, в квартале «Сосновый» в Белове, в квартале 45−46 Новокузнецка, в посёлке Загорский и Теба, в Калтане и Междуреченске.