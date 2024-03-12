До конца года в Кузбассе сдадут 7 современных цифровых школ

По данным правительства Кузбасса, до конца года в регионе достроят семь современных цифровых школ. Они расположатся в микрорайоне Антипова в Кемерове, в квартале «Сосновый» в Белове, в квартале 45−46 Новокузнецка, в посёлке Загорский и Теба, в Калтане и Междуреченске.
Калтанская школа с бассейном будет одной из самых крупных новых — она рассчитана на тысячу мест и займёт 30 тыс. кв. м. Сейчас в здании заливают стены, колонны и перекрытия, устраивают водопровод и канализацию.
Все кабинеты начальных классов там оснастят компьютерами для лабораторных работ. Для детей с особенностями здоровья подготовят интерактивные пособия и логопедический комплекс. Также в школе откроют пять лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков.
В кабинеты ИЗО закупят графические планшеты, видеокамеры и мольберты. В самой школе организуют издательский центр, где можно будет напечатать брошюру, книгу и баннер, школьную мобильную телестудию и лабораторию прототипирования. В профильных классах появится интерактивный программно-аппаратный комплекс голографической визуализации. Среди прочего на нём можно будет посмотреть организм человека на 3D-модели.