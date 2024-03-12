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Сезон клещей в Перми в 2024 году: когда, кому и где поставить прививку от энцефалита

Рассказываем, когда начнется сезон клещей в Перми в 2024 году, где и как сделать прививку от энцефалита.
Источник: РИА "Новости"

Март — это не только первый и долгожданный месяц весны, но и сезон начала клещевой активности. При этом с кровопийцами можно столкнуться не только в лесу, но и на дачном участке и даже в городе.

Пока снег в Пермском крае не растаял, и случаев присасывания клещей еще не зарегистрировали. Но сразу, как потеплеет, люди начнут обращаться в медучреждения с жалобами на кровопийц. Роспотребнадзор рекомендует заранее подготовиться к дачному сезону и уже сейчас поставить прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Как можно заразиться клещевым энцефалитом

Сезон клещевой активности в Пермском крае продолжается до поздней осени. Наиболее опасны клещи с мая по июнь. Именно в этот период существует наибольший риск заражения инфекциями, передающихся кровопийцами.

Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях на высоте не выше 1,5 метров. Чаще всего кровопийцы присасываются в лесах, лесопарках, на садово-огородных участках, при заносе на одежде, с цветами и ветками.

Жертвами кровососов становятся и взрослые, и дети. Опасен инфицированный клещ, который является переносчиком клещевого энцефалита. Заболевание протекает в тяжелой форме и может привести к инвалидности или даже смерти. Симптомы — лихорадка и поражение различных отделов нервной системы, приводящие к парезам и параличам.

Кто в зоне риска?

Больше всего заражению клещевым энцефалитом подвержены садоводы, туристы, сборщики грибов и ягод, охотники.

Также существует риск заражения клещевым вирусным энцефалитом, если вы пьете сырое молоко и не обработанные термически молочные продукты, приготовленные в домашних условиях.

Как защититься от инфекций?

Самым надежным способом уберечь себя от клещевого энцефалита является вакцинация. Сделать прививку можно уже сейчас, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Основная схема — две прививки с интервалом от 1 до 6 месяцев. Завершает курс вакцинации третья прививка, сделанная через год. Далее для поддержания иммунитета рекомендуется вакцинироваться раз в три года. Также можно прибегнуть к экстренной или ускоренной схеме вакцинации.

Иммунитет формируется в течение двух недель после последней прививки. Поэтому в это время не стоит выезжать на дачу или гулять в лесопарковой зоне.

Где сделать прививку?

Вакцинация от клещевого вирусного энцефалита проводится бесплатно. Вакцина уже доступна во всех медицинских учреждениях Пермского края.

Чтобы поставить прививку от клещевого энцефалита, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Как еще защититься от клещей?

Также снизить риски заражения инфекциями, передающимися клещами, поможет неспецифическая профилактика. Перед выходом в лес жителям Прикамья рекомендуют надевать специальные защитные костюмы или одежду, которая не допускает заползания клещей под нее. Не стоит забывать пользоваться репеллентами и проводить само- и взаимоосмотры каждые 15 минут.

Помогают защититься от клещей и акарицидные обработки. Как только полностью растает снег, их проведут во всех городских скверах, парках, кладбищах и даже не пермской набережной. Еще один способ — это дератизация, направленная на уничтожение грызунов, которые являются прокормителями клещей.

Что делать если присосался клещ?

Если присосался клещ, то его необходимо снять в медицинской организации с помощью специалиста, где будет назначено профилактическое лечение. Также достать кровопийцу можно и самостоятельно. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

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