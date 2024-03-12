Количество мест на муниципальных парковках в Казани увеличится до 9531

В Казани увеличится количество мест на муниципальных парковках — с 9381 до 9531. Новые машиноместа появятся в Кировском и Вахитовском районах города. Изменения внесены в реестр платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Согласно изменениям, машиноместа добавятся на улице Спартаковской (на четной стороне улицы, от пересечения с ул. Газовой до пересечения с ул. Халева, вдоль дома № 65 по улице Спартаковской). Таким образом их количество на этом участке возрастет с 60 до 89.
Новые машиноместа появятся также на территории между улицами Мастеров и Тансык в Салават Купере (76 мест) и на пересечении ул. Назарбаева и пр. Универсиады, вблизи дома № 8 по ул. Назарбаева (77 мест). Размер платы за пользование парковочными местами за 1 час составит 30 и 50 рублей соответственно.
Всего на сегодняшний день на муниципальных парковках имеются 8337 машиномест.