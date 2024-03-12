Количество мест на муниципальных парковках в Казани увеличится до 9531

Согласно изменениям, машиноместа добавятся на улице Спартаковской (на четной стороне улицы, от пересечения с ул. Газовой до пересечения с ул. Халева, вдоль дома № 65 по улице Спартаковской). Таким образом их количество на этом участке возрастет с 60 до 89.