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В Воронеже еще на двух перекрестках появятся камеры

Обе установят на левом берегу.

Во вторник, 12 марта, сотрудники казенного учреждения «Регионального центра безопасности» начнут работы по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД на фото и видео, еще на двух перекрестках Воронежа.

Камеры уже совсем скоро заработают на Машмете на перекрестке улиц Ростовская и Волго-Донская и на одном из самом оживленным по трафику мест левого берега — пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова.

12 марта специалисты проверят техническую возможность подключения камер на этих двух перекрестках. После того, как все наладят, камеры заработают в автоматическом режиме.