В Воронеже еще на двух перекрестках появятся камеры

Во вторник, 12 марта, сотрудники казенного учреждения «Регионального центра безопасности» начнут работы по установке камер, фиксирующих нарушения ПДД на фото и видео, еще на двух перекрестках Воронежа.
Камеры уже совсем скоро заработают на Машмете на перекрестке улиц Ростовская и Волго-Донская и на одном из самом оживленным по трафику мест левого берега — пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова.
12 марта специалисты проверят техническую возможность подключения камер на этих двух перекрестках. После того, как все наладят, камеры заработают в автоматическом режиме.