«Зелёный всего 7 секунд. И это на Московском»: калининградцы жалуются на работу городских светофоров

В Калининграде автомобилисты обратили внимание на светофоры, которые поменяли режим работы. Сбои замечены на Московском проспекте, улицах Гагарина, Радищева, рассказали «Клопс» очевидцы.
На въезде в город по Моспроспекту и Гагарина разрешающий сигнал горит всего 7 секунд, потом красный — более 30 секунд, из-за чего образуются заторы.
«Зелёный всего 7 секунд, и это на Московском. Они так пробки в центре, что ли, решили победить?» — говорит автомобилистка Татьяна.
Аналогичные проблемы возникли на Вагоностроительной и на улице Радищева. В один из вечеров потоки транспорта встали в пробках после смены приоритета: 20 секунд можно было ехать тем, кто следует по Вагоностроительной, и 60 секунд — по Радищева. За отведённое время со стороны набережной успевали проскочить 13−15 машин, а заторы растянулись на несколько улиц.
В администрации Калининграда редакции пояснили, что никаких работ по перенастройке светофоров не проводилось. В городе ведётся подключение регуляторов к бесперебойной системе. Возможно, это и вызвало неполадки.
В начале марта светофор на Карла Маркса начал сбоить, а потом и вовсе отключился.