«Зелёный всего 7 секунд. И это на Московском»: калининградцы жалуются на работу городских светофоров

Аналогичные проблемы возникли на Вагоностроительной и на улице Радищева. В один из вечеров потоки транспорта встали в пробках после смены приоритета: 20 секунд можно было ехать тем, кто следует по Вагоностроительной, и 60 секунд — по Радищева. За отведённое время со стороны набережной успевали проскочить 13−15 машин, а заторы растянулись на несколько улиц.