Алматинцев предупреждают: город завалит снегом

Прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку! Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении, — советуют в ДЧС.