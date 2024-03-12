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Алматинцев предупреждают: город завалит снегом

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился с важным предупреждением к жителям и гостям города. Согласно прогнозу синоптиков, 13 марта 2024 года в городе будет бушевать непогода, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 34% 759 мм рт. ст. +6°
Источник: Zakon.kz

В распространяемом сообщении отмечено:

«13 марта ночью в Алматы, а также в горных районах ожидаются сильные осадки дождь, снег. В горных районах ветер северо-западный, при грозе порывы ветра могут достичь 15−20 метров в секунду».

Специалисты убедительно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

Прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку! Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении, — советуют в ДЧС.

По данным РГП «Казгидромет», 14 марта в городе также будет идти снег.

«Переменная облачность. Днем сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 0−2 тепла», — заявили синоптики.

Алматинцы пока наслаждаются весенней погодой. Последний снегопад, парализовавший город, был 16 февраля 2024.