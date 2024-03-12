В мэрии Краснодара рассказали, когда отремонтируют Кубанскую набережную

Многие годы Кубанская набережная оставалась одним из самых популярных районов Краснодара с заоблачными ценами на недвижимость. Считалось, что это престижный район, где живут самые удачливые. Например, в популярном ЖК на набережной жил экс-футболист «Краснодара» Федор Смолов и другие звезды спорта. Но спустя несколько лет дорогостоящий район начал постепенно утрачивать свой лоск. Более того, это стало заметно.
Несмотря на возможность за 15 минут дойти пешком от Кубанской набережной до самого центра, для пешеходов этот район все еще остается очень неудобным. Узкие улочки в окрестностях, множество машин и пробки делают его еще более неприятным. А позже стало понятно, что набережная быстро разрушается, но ремонтировать ее никто не спешит.
Так, накануне в соцсетях появились кадры, как выглядит дорожка на Мосту поцелуев. А плитка на Кубанской набережной вздувается и уходит под землю, образуя гигантские ямы.
«КП»-Кубань направила запрос по этому поводу в мэрию Краснодара.
«На набережной по мере необходимости в оперативном порядке устраняют ямы», — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.
Но, несмотря на «оперативный ремонт», реконструкция самого моста, который является одной из визитных карточек города, остается под вопросом.