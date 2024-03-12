В мэрии Краснодара рассказали, когда отремонтируют Кубанскую набережную

Несмотря на возможность за 15 минут дойти пешком от Кубанской набережной до самого центра, для пешеходов этот район все еще остается очень неудобным. Узкие улочки в окрестностях, множество машин и пробки делают его еще более неприятным. А позже стало понятно, что набережная быстро разрушается, но ремонтировать ее никто не спешит.