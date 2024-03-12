Еще один свердловчанин стал миллионером

С начала года это уже четвертый лотерейный миллионер в регионе. Предыдущие три крупных выигрыша в лотерею случились в Ирбите, Ивделе и Екатеринбурге. А в новогоднем тираже сразу 11 свердловчан из нескольких городов и населенных пунктов выиграли по 1 млн руб.