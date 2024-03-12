Еще один свердловчанин стал миллионером

На этот раз счастливый билет достался пенсионеру из Екатеринбурга. Он приобрел лотерейный билет на почте за 100 ₽, когда получал пенсию в кассе доставочного участка.
С начала года это уже четвертый лотерейный миллионер в регионе. Предыдущие три крупных выигрыша в лотерею случились в Ирбите, Ивделе и Екатеринбурге. А в новогоднем тираже сразу 11 свердловчан из нескольких городов и населенных пунктов выиграли по 1 млн руб.
Отметим, что с 2014 г. на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.
Во всех почтовых отделениях продаются билеты тиражных и бестиражных игр. Бестиражные, или моментальные лотереи можно проверить на выигрыш сразу после покупки, а розыгрыши по тиражным лотереям проходят одновременно для всех владельцев лотерейных билетов.