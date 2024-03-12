В Татарстане в 2023 году остались восемь тысяч мигрантов

При этом наибольшую активность два года подряд показывала миграция внутри республики. В 2023 году 48,9 тысячи человек активно перемещались из одного района в другой. С января по декабрь прошлого года 27,5 тысячи граждан приехали в регион из других точек России. Еще 9,3 тысячи человек прибыли из стран-СНГ, 908 — из Европы, Дальнего Востока, Африки, Южной и Северной Америки.