Синоптик Пулин спрогнозировал весеннее потепление в Екатеринбурге

Ранее, как напоминает телеканал 360, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в текущем году реальная весна придет в страну чуть позже своих обычных среднеклиматических сроков — с 20 по 25 марта. В начале марта, по его прогнозам, ожидается «псевдовесенняя погода» с отрицательной температурой ночью.