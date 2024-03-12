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Синоптик Пулин спрогнозировал весеннее потепление в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта, УралПолит.Ru. После похолодания в Екатеринбург придет весеннее тепло. В пятницу, 15 марта, днем ожидается +1 градус. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 34% 759 мм рт. ст. +6°

«Пик похолодания в области придется на ночь 12 марта. Регион будет находиться под промежуточным гребнем повышенного атмосферного давления, который расположится между двумя частными циклонами. В результате в пониженных местах ночные минимумы могут приблизиться к −30 градусам», — отметил синоптик.

Однако уже в пятницу, 15 марта, температура днем станет плюсовой. В субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, днем также ожидается тепло — до +2 градусов.

Сегодня в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть западный и юго-западный от одного до пяти метров в секунду. Ночью есть вероятность возникновения тумана. Температура воздуха днем — от −5 до −7 градусов.

Ранее, как напоминает телеканал 360, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в текущем году реальная весна придет в страну чуть позже своих обычных среднеклиматических сроков — с 20 по 25 марта. В начале марта, по его прогнозам, ожидается «псевдовесенняя погода» с отрицательной температурой ночью.