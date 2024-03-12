Поликлинику при онкоцентре имени Напалкова открыли в Петербурге

В онкологическом центре имени Напалкова в Петербурге открыли поликлинический корпус. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— В нем есть кабинеты онкологов и других специалистов, малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для лучевой диагностики, например, МРТ, маммограф, КТ и рентген, — уточнили в городском правительстве.
Кроме того, новое медицинское учреждение оснащено оборудованием для ультразвуковой и функциональной диагностики, имеет дневной стационар химиотерапии на 57 коек, эндоскопическую операционную, центр для стомированных пациентов, а также центр боли и дневной стационар хирургических методов лечения. Ежедневно сотрудники поликлинического отделения смогут принимать 1200 человек.
К слову, стационар онкологического центра имени Напалкова вмещает в себя 617 коек. Каждый день там проводится более 12 тысяч операций.