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Поликлинику при онкоцентре имени Напалкова открыли в Петербурге

Новое медучреждение сможет принимать 1200 посетителей ежедневно.
Источник: Рябоконь Андрей — Telegram

В онкологическом центре имени Напалкова в Петербурге открыли поликлинический корпус. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— В нем есть кабинеты онкологов и других специалистов, малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для лучевой диагностики, например, МРТ, маммограф, КТ и рентген, — уточнили в городском правительстве.

Кроме того, новое медицинское учреждение оснащено оборудованием для ультразвуковой и функциональной диагностики, имеет дневной стационар химиотерапии на 57 коек, эндоскопическую операционную, центр для стомированных пациентов, а также центр боли и дневной стационар хирургических методов лечения. Ежедневно сотрудники поликлинического отделения смогут принимать 1200 человек.

К слову, стационар онкологического центра имени Напалкова вмещает в себя 617 коек. Каждый день там проводится более 12 тысяч операций.

медицина