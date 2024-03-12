На железнодорожном мосту XIX века в центре Калининграда откроют кафе

В Калининграде возле Музея Мирового океана проводят работы на историческом железнодорожном мосту, который ныне не используется по прямому назначению. Как рассказали «Комсомолке» в музее, часть моста, его средний пролет, решено убрать.
— В связи с общим неудовлетворительным техническим состоянием сооружения и избыточной нагрузкой на береговой пролет, что снижает его эксплуатационные свойства, уложенную сверху часть моста убирают. Все работы ведутся по согласованию с минкультом РФ, — сообщили в музее.
Часть набережной музея сейчас перекрыта. С конца февраля на мосту организовывают общественное пространство.
— Предполагается разместить в границах первого мостового пролета, который выходит на музейную набережную, кафе и выставочное пространство. Открытие намечено к 12 апреля, дню рождения Музея Мирового океана, — рассказали в музее.
Мост, о котором идет речь — первый в городе железнодорожный мост 1865 года постройки. Объект передали музею в 2014 году решением руководства РЖД.
Исторически сооружение было оснащено поворотным механизмом, который был новшеством среди инженерных решений своего времени. Мост эксплуатировался до 1929 года.
С 1954 до 1960 год мост капитально реконструировался, и именно тогда поворотный механизм был заменен подъемным, были построены две башни с помещениями для подъемных механизмов.
В 1994 году северный пролет сняли для проводки судна «Витязь». Два года спустя средний пролет сняли и перенесли на находящуюся со стороны набережной музея часть мостового сооружения. С тех пор конструкция и лежала на месте.
«Имеющие историческую ценность фрагменты конструкции будут перемещены на территорию одного из объектов музея, а сам мост сохранит свои главные особенности: устройство береговых конструкций и общее планировочное решение конца XIX века, а также башни-надстройки, созданные инженерами в 1954—1960 годы», — говорится в сообщении музея.
Отмечается при этом, что музей не отказывается от планов вернуть мосту его основную функцию, соединив два берега Преголи.