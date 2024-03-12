В Волгограде ограничат продажу алкоголя в последние дни Масленицы

Согласно региональному закону во время проведения культурно-массовых и зрелищно-развлекательных мероприятий устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Именно такие массовые зрелищные мероприятия пройдут в Волгограде 16 и 17 марта в Центральном парке культуры и отдыха и в Комсомольском саду.
В эти дни, включая Прощеное воскресенье, для гостей праздника будут работать интерактивные гастрономические площадки, 17 марта горожане станут участниками сожжения восьмиметрового чучела.
Повеселиться, потанцевать, отведать вкусного шашлыка и блинов, принять участие в народных забавах и конкурсах, приобрести товары местных производителей на ярмарке можно будет в субботу и воскресенье в традиционных местах отдыха волгоградцев — в ЦПКиО и в Комсомольском саду. В парках распитие алкоголя запрещено.