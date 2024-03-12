В Волгограде ограничат продажу алкоголя в последние дни Масленицы

Повеселиться, потанцевать, отведать вкусного шашлыка и блинов, принять участие в народных забавах и конкурсах, приобрести товары местных производителей на ярмарке можно будет в субботу и воскресенье в традиционных местах отдыха волгоградцев — в ЦПКиО и в Комсомольском саду. В парках распитие алкоголя запрещено.