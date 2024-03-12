Готовность — 70%: Алиханов показал увезённые на реставрацию солнечные часы из Светлогорска

Солнечные часы «Зодиак» диаметром 10,1 метра работы авторского коллектива под руководством скульптора Николая Фролова установлены в Светлогорске на променаде в 1974 году, за оригинальность композиции и точность отображения времени занесены в книгу рекордов Гиннеса. Мозаику часов ремонтировали дважды — в 1988-м и 2005-м. В мае 2023 года, в связи с реконструкцией променада, часы демонтировали с целью реставрации, после которой планируется их возвращение на первоначальное место.