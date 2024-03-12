За ночь в Калининградской области выпала треть мартовской нормы осадков

«Утро начинается с пасмурной погоды, преобладающей под влиянием фронтальной волны циклонической ложбины. Местами всё ещё наблюдаются осадки (в особенности на севере области) — такой характер погоды сохранится до конца дня. За ночь обложные дожди принесли больше всего осадков на западе: в Калининграде выпало 12 мм осадков, в Пионерском — 16 мм, что составляет примерно ⅓ климатической нормы осадков за март», — говорится в сообщении.