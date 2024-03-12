Стали известны даты весенних школьных каникул в Новосибирске

В ведомстве пояснили, что в каждой школе этот график могут изменять самостоятельно, поэтому сроки каникул лучше искать на официальных сайтах общеобразовательных организаций в разделах «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» — «Календарный учебный график».