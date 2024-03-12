«Снег шлепнулся на расстоянии вытянутой руки!»: как в Иркутске обстоит ситуация с сосульками на крышах домов

Прогулялись и в сторону улицы Советской. Здесь на крышах, на первый взгляд, чисто. Но если заглянуть во дворы — снова похожая картина. А вот во дворе, в котором живу сама, по улице Красногвардейская сосулек нет. Однако, выйдя на балкон, с высоты четвертого этажа, видно, как на крышах соседних домов «красуются» небольшие снежные шапки. Так что стоит быть осторожнее.