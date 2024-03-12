«Снег шлепнулся на расстоянии вытянутой руки!»: как в Иркутске обстоит ситуация с сосульками на крышах домов

— Снежная глыба шлепнулась с крыши на расстоянии вытянутой руки от меня. Растерялась от неожиданности… И только потом пришло понимание — а если бы мне на голову? — недоумевала коллега, вернувшись в офис после обеденного перерыва.
Все произошло рядом с ТЦ в центре Иркутска. Уже вторую неделю небесная канцелярия балует горожан — днем температура уверенно идет в плюс! И вот результат: на крышах зданий нависли сосульки. Ходи да оглядывайся, чтобы ледяная глыба не сбила с ног. Корреспонденты КП-Иркутск решили проверить обстановку.
Итак, путь лежал от офиса по улице Партизанская. Оглядели крыши многоэтажек. Чисто — ни одной сосульки. Капает, но снежные шапки не свисают.
— Да, на главных улицах их практически не встретишь. Они все прячутся во дворах! — восклицают прохожие.
Что ж, посмотрим. По пути в сторону Центрального рынка заглянули вглубь построек. Вот большая сосулька угрожающе пристроилась на козырьке магазина одежды по улице Подгорная. А вот целая вереница «украшает» здание во дворе улицы Горная. Подобную картину увидели и во дворе на Софьи Перовской. Упади такая на припаркованную машину — разобьет! А если на человека, то и представить страшно, чем закончится.
— Главное подальше от крыш ходить! И если слышите шуршание сверху, то не останавливайтесь, не задирайте голову, чтобы взглянуть, что это за звук и откуда. Сразу отбегайте. Возможно, это снег начал сползать, — мужчина, стоявший во дворе, оказался неожиданно хорошо подкован.
Прогулялись и в сторону улицы Советской. Здесь на крышах, на первый взгляд, чисто. Но если заглянуть во дворы — снова похожая картина. А вот во дворе, в котором живу сама, по улице Красногвардейская сосулек нет. Однако, выйдя на балкон, с высоты четвертого этажа, видно, как на крышах соседних домов «красуются» небольшие снежные шапки. Так что стоит быть осторожнее.
КОНКРЕТНО.
Кто отвечает за уборку.
— В связи с перепадами температур в марте делают акцент на содержание кровель. Управляющие организации следят за тем, чтобы не образовывались сосульки, в соответствии с графиками выполняют сброс снега. Особое внимание уделяют зданиям, которые расположены вдоль тротуаров, — рассказывают КП-Иркутск в городской администрации.
Однако, увы, не обходится без нарушений. С начала года специалисты комитетов по управлению округами уже направили «управляшкам» 124 предостережения о некачественной уборке дворов в целом.
— Основными недочетами стали несвоевременная уборка площадок перед входами в подъезды, очистка от снега и наледи проездов и тротуаров, подходов к детским и спортивным площадкам, а также непринятие мер по устранению гололеда на придомовых территориях, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова. — На сегодня наиболее актуальными являются подсыпка тропинок и дорог противогололедными средствами, механизированная уборка внутридворовых проездов.