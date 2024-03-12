«Спал на полу и голодал»: под Волгоградом нерадивая мать истязала маленького сына

В Волжском на 37-летнюю нерадивую мать возбудили уголовное дело за издевательства над 8-летним сыном. Женщина истязала ребенка: не кормила, не одевала, не мыла, не покупала одежду и часто оставляла одного дома. Также малыш не посещал садик и школу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 2017 году волжанку наказывали за плохое отношение к мальчику, спустя полгода ее сняли с учета и она взялась за старое. Последние два года она вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным.