Между Сочи и Стамбулом запустят еще 4 авиарейса с 31 марта

Вылеты из Сочи по вторникам и четвергам намечены на 11 часов, прилет в Стамбул в 13:05. По средам и пятницам самолеты из аэропорта курорта отправятся в 18 часов, посадка в воздушной гавани Турции будет осуществляться в 19:55.