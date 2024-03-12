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Между Сочи и Стамбулом запустят еще 4 авиарейса с 31 марта

Еще одна авиакомпания запустит прямое авиасообщение между Сочи и Стамбулом.
Источник: Комсомольская правда

С 31 марта еще одна авиакомпания запустит прямые рейсы между Сочи и Стамбулом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

«Полеты запланированы четыре раза в неделю до 30 октября: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям», — рассказали в аэропорту Сочи.

Вылеты из Сочи по вторникам и четвергам намечены на 11 часов, прилет в Стамбул в 13:05. По средам и пятницам самолеты из аэропорта курорта отправятся в 18 часов, посадка в воздушной гавани Турции будет осуществляться в 19:55.

На данный момент авиаперевозки в Стамбул из Сочи осуществляют четыре авиакомпании.

Ранее сообщалось, что с 16 июня из Сочи в Дубай можно будет улететь три раза в неделю.