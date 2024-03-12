В Самарской области повысят тарифы на речные перевозки

На маршруте «Самара (Речной вокзал) — Рождествено» в текущем году стоимость полного билета повысится до 100 ₽, детского билета — до 50 ₽ Дороже всех будет поездка от Самары до Зольного. Она обойдется в 174 ₽ или 87 ₽ для ребенка. Билет от Самары до Ширяева и до Винновки (монастырь) будет стоить 142 ₽



Речная навигация должна стартовать в начале апреля.



Андрей Сазонов.