Актер Алексей Чадов встретится в Новосибирске со студентами из 35 стран

Известный российский актер, кинорежиссер и лектор общества «Знание» приедет в Новосибирск для встречи со студентами в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета. На мероприятии ожидается участие 700 слушателей, которые смогут обсудить с актером тему наставничества. Алексей Чадов поделится историей о своем учителе, режиссере Алексее Балабанове, который увидел его потенциал еще в студенческие годы и дал ему главную роль в фильме «Война». Вопросы лектору смогут задать и сами студенты.