Актер Алексей Чадов встретится в Новосибирске со студентами из 35 стран

Алексей Чадов, известный актер и кинорежиссер, посетит Новосибирск в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Программа фестиваля включает в себя мероприятия в нескольких регионах. 15 марта в Новосибирской аграрном университете состоится встреча Алексея Чадова со студентами, организованная пресс-службой российского общества «Знание».
Известный российский актер, кинорежиссер и лектор общества «Знание» приедет в Новосибирск для встречи со студентами в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета. На мероприятии ожидается участие 700 слушателей, которые смогут обсудить с актером тему наставничества. Алексей Чадов поделится историей о своем учителе, режиссере Алексее Балабанове, который увидел его потенциал еще в студенческие годы и дал ему главную роль в фильме «Война». Вопросы лектору смогут задать и сами студенты.
В рамках Всемирного фестиваля молодежи в Новосибирск прибудут 65 студентов из 35 стран, среди которых Иран, республика Корея, Камбоджа, Перу, Мексика, Ирландия, Великобритания, Алжир и другие. Иностранные участники познакомятся с учебными заведениями Новосибирска, работой местных инновационных компаний, посетят музеи, театры, зоопарк и ледовую арену, а также попробуют блины на Масленице.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что актер из сериала «Слово пацана» Никита Кологривый приедет в Новосибирск на кинофестиваль.