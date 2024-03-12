В Уфе несколько домов остались без воды из-за утечки

На объекте проводятся ремонтные работы. В связи с этим отключили водопровод диаметром 160 мм. Без холодного водоснабжения временно останутся дома по адресам:
— улица 1-я Строителей, 44, 46;
— улица Якуба Коласа, 22, 26, 28.
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На объекте проводятся ремонтные работы. В связи с этим отключили водопровод диаметром 160 мм. Без холодного водоснабжения временно останутся дома по адресам:
— улица 1-я Строителей, 44, 46;
— улица Якуба Коласа, 22, 26, 28.