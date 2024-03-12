Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Уфе несколько домов остались без воды из-за утечки

В Уфе по улице 1-я Строителей, 44 обнаружена утечка из земли. Об этом сообщили в «Уфаводоканале».
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На объекте проводятся ремонтные работы. В связи с этим отключили водопровод диаметром 160 мм. Без холодного водоснабжения временно останутся дома по адресам:

— улица 1-я Строителей, 44, 46;

— улица Якуба Коласа, 22, 26, 28.

ЖКХ