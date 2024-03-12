МЧС предупреждает жителей Пермского края о тумане и гололеде 13 марта

В Прикамье 13 марта ожидают неблагоприятные метеорологические явления. Пермский ЦГМС прогнозирует появление ночью и утром в отдельных частях края тумана, изморози, гололедицы.
Температура воздуха ночью составит −20…-15 градусов, при облачной погоде до −10 градусов, в горах и низинах в пределах −28…-23 градусов. Днем станет заметно теплее, столбик термометра приблизится к −6…-1 градусов.
В краевых ведомствах МЧС и Минтербезе напоминают, что существует вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ, увеличения количества ДТП и роста техногенных пожаров, схода снега и льда с крыш.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение транспорта необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам требуется соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101» и «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).
Как стало известно, Перми к концу недели ожидается дождь и повышение температуры до +5 градусов.