Половодье на Волге ожидается с существенным опозданием

Половодье на Волге и Каме откладывается из-за низких температур в ночное время и сохраняющийся снежный покров. По прогнозам Росгидромета, половодье на реки придет нынешней весной на две-три недели позже, чем обычно.
На заседании Межведомственной рабочей группы, посвященном регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, почти на всей территории водосбора до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже среднего.
Заседание проходило под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. Суммарный приток воды в водохранилища Волги и Камы в феврале составил 8,8 кубических километров. Норма — 6,5. В марте ожидается поступление 10−14 кубических километров воды. Норма — 9,4. А если рассматривать первый квартал целиком, то приток ожидается в пределах 25−31,8 кубических километров. Норма — 23,5.
В ведомстве сообщили, что сейчас готовность водохранилищ Волжско-Камского каскада превышает 60%.