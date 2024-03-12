Корюшка «кусается». Ждать ли в этом году изобилия?

«Особенность этой путины — в заливах корюшки практически нет. На сегодня 3 колхоза поймали всего 2 с небольшим тонны, в прошлом году — 10. При том, что в советское время добывали 2, 5 тыс. тонн. А немцы в 1935 году вылавливали 9 тысяч тонн корюшки и снетка! — говорит председатель правления “Калининградского областного союза рыболовецких колхозов” Олег Твердохлеб. — Думаю, в этом году корюшки в большом количестве ждать не придётся. Мы предлагали временно закрыть промысел в реках, где много пользователей, чтобы она спокойно отнерестилась. Но пока такого решения не принято. Салака пошла дружно, сейчас тоже “закисла”. С четверга идёт потепление — может, ещё появится».