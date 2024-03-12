В Перми выступят звезды Мариинского балета

16 апреля в Перми откроется XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2024» им. Екатерины Максимовой. И в этот день в Пермском театре оперы и балета покажут спектакль «Анюта», главная партия в котором была любимой у знаменитой балерины. В Перми в этом балете выступят звезды Мариинского театра — прима-балерина Рената Шакирова и солист Алексей Тимофеев.