В Перми выступят звезды Мариинского балета

16 апреля в Перми откроется XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2024» им. Екатерины Максимовой. И в этот день в Пермском театре оперы и балета покажут спектакль «Анюта», главная партия в котором была любимой у знаменитой балерины. В Перми в этом балете выступят звезды Мариинского театра — прима-балерина Рената Шакирова и солист Алексей Тимофеев.
Конкурс «Арабеск» продлится до 26 апреля. В этом году на участие в нем было подано 220 заявок. Свое искусство собираются представить танцовщики из Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии, а также из 26 городов России.
Гала-концерты лауреатов пройдут 27 и 28 апреля.