В феврале кузбассовцы дышали опасными химическими веществами

Специалисты кемеровского гидрометцентра дали характеристику загрязнения атмосферного воздуха в городах Кемеровской области за февраль 2024 года. Выводы неутешительные — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, где есть станции анализа выбросов, в воздухе витало много вредных веществ.