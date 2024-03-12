В феврале кузбассовцы дышали опасными химическими веществами

Специалисты кемеровского гидрометцентра дали характеристику загрязнения атмосферного воздуха в городах Кемеровской области за февраль 2024 года. Выводы неутешительные — в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, где есть станции анализа выбросов, в воздухе витало много вредных веществ.
Уровень загрязнения воздуха в Кемерове оказался повышенным. В Центральном, Ленинском, Заводском и Кировском районах города регистрировали взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота.
Уровень загрязнения Новокузнецка метеорологи оценили как очень высокий. Новокузнечане почти в каждом районе дышали диоксидом азота, сероводородом, оксидом азота, взвешенными частницами, озоном, фтористым водородом. К 2030 году объём выбросов в Новокузнецке власти обещают снизить на 20%
Повышенный уровень загрязнения был и в Прокопьевске. Там в Центральном районе зарегистрировали повышенный уровень оксида углерода.