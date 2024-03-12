В Новосибирске на две недели закрыли для проезда улицу Выборную

В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничили движение транспорта по улице Выборной. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Из-за ремонта теплотрассы с 12 по 25 марта стал непроезжим участок улицы возле жилого дома № 19.
В течение двух недель сотрудникам ООО «НТСК» предстоит выполнить ремонтные работы и благоустройство территории.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что под Новосибирском на месяц закроют мост через реку Ирмень.