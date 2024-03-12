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В Новосибирске на две недели закрыли для проезда улицу Выборную

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.

В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничили движение транспорта по улице Выборной. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Из-за ремонта теплотрассы с 12 по 25 марта стал непроезжим участок улицы возле жилого дома № 19.

В течение двух недель сотрудникам ООО «НТСК» предстоит выполнить ремонтные работы и благоустройство территории.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что под Новосибирском на месяц закроют мост через реку Ирмень.