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Нижегородцы выбирают имена для тоннелепроходческих щитов

Составлен шорт-лист.
Источник: Время

Сформирован шорт-лист с именами для тоннелепроходческих щитов, доставленных недавно в Нижний Новгород, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

«Среди десятков потенциальных названий образовался некий шорт-лист, где лидируют Георгий и Михаил. Поэтому вскоре, здесь мы объявим рейтинговое голосование, чтобы выбрать лучшие варианты по мнению самих нижегородцев».

говорится в сообщении

По словам специалистов, все имена озвучат и метростроевцам, которые решат, как назвать щиты.

Напомним, что первый тоннелепроходческий щит получил имя «Владимир». Механизированный комплекс запустили на площади Сенной в Нижнем Новгороде 31 января.

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