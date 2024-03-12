Нижегородцы выбирают имена для тоннелепроходческих щитов

Сформирован шорт-лист с именами для тоннелепроходческих щитов, доставленных недавно в Нижний Новгород, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
«Среди десятков потенциальных названий образовался некий шорт-лист, где лидируют Георгий и Михаил. Поэтому вскоре, здесь мы объявим рейтинговое голосование, чтобы выбрать лучшие варианты по мнению самих нижегородцев».
По словам специалистов, все имена озвучат и метростроевцам, которые решат, как назвать щиты.
Напомним, что первый тоннелепроходческий щит получил имя «Владимир». Механизированный комплекс запустили на площади Сенной в Нижнем Новгороде 31 января.