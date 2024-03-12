Мэрия Новосибирска предупреждает о перепадах температуры и сильном ветре в городе

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в ближайшую неделю в городе ожидают умеренно холодную погоду. Температура будет варьироваться днем от −3 до −6 градусов, ночью от −12 до −15 градусов, местами до −18. Скорость ветра в некоторые дни будет достигать 14 метров в секунду.
«На дорогах сохранится гололедица, что повышает риск гололедных травм и дорожно-транспортных происшествий. Снеговая нагрузка, особенно на крышах и козырьках зданий, ветхих строений, крышах со сложной геометрией, а также большепролетных строений поспособствует проседанию кровельных конструкций и может привести к разрушению отдельных конструктивных элементов. Возможны несчастные случаи из-за схода снежных масс и наледей, материальный ущерб», — пишет пресс-служба.
Жителям Новосибирска порекомендовали убрать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер, не приближаться к мостам, деревьям, трубопроводам, обходить рекламные щиты, не парковать машины под старыми и ветхими деревьями.