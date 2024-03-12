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Крымчанам рассказали, как соблюдать пост без отказа от еды

Крымский священник: соблюдать Великий пост можно без отказа от еды.
Источник: Комсомольская правда

Соблюдение Великого поста не всегда предполагает исключительно ограничения в еде. Об этом в интервью «Вести Крым» рассказал священник храма святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе Василий Шанин.

На Масленичной неделе верующим предписано отказаться от мяса. По словам священнослужителя, такие ограничения во время Великого поста — это способ стать ближе к Богу и друг к другу.

— Веру необходимо проявлять в реальности, а это требует сил для ограничения себя в мыслях, словах и поступках.

отметил Шанин

В частности, воздержание от брани протоирей назвал своего рода постом. По его мнению, для таких людей подобные ограничения будут более полезными, чем корректировка своего меню.

религии