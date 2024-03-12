Беспилотный самосвал «Робокоп» для угольных разрезов прибыл в Кузбасс

Как сообщает замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, в Кузбасс прибыл беспилотный самосвал «Робокоп». Он пройдёт испытания на нашем угольном разрезе.
«Машина создана для работы в карьерах и на разрезах, может работать в полностью автономном режиме. В случае необходимости управление может взять на себя оператор», — поясняет чиновник.
Кабины у «Робокопа» нет — это блоки автопилота и дистанционного управления. Он способен перевозить до 49 тонн груза, оснащён 500-сильным турбодизельным двигателем и автоматической семиступенчатой коробкой передач.
У Ледового дворца «Кузбасс» организована выставка карьерной техники «КАМАЗ». Среди них самосвалы грузоподъёмностью до 90 тонн семейства «Атлант», свыше 90 тонн семейства «Юпитер». Компания доставила в регион шарнирно-сочлененные самосвалы «Геркулесы», снегоболотоходы семейства «Арктика» и вахтовый автобус «Торос».