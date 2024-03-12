Ребенок заговорил по-русски после лечения в нижегородском ПИМУ

Пятилетний ребенок, который после ДТП проходил лечение в Институте педиатрии ПИМУ в Нижнем Новгороде, не только встал на ноги, но и заговорил по-русски, хотя раньше плохо говорил даже на родном языке. Об этом в соцсети сообщил ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин.
В результате ДТП мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Во Владимирской больнице ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому.
«Мальчик пережил тяжелое состояние, реанимацию, ИВЛ. В Институт педиатрии ПИМУ ребенок поступил в состоянии, когда не мог даже глотать, о других еще более сложных функциях как вставать, сидеть и прочее даже говорить не приходилось», — написал Николай Карякин. На второй неделе лечения в неврологическом отделении Института педиатрии мальчик начал ходить без опоры, а потом неожиданно для всех поздоровался с логопедом по-русски: «Здравствуйте, Ольга Владимировна!».
Сейчас мальчика выписали, но ему еще нужно будет пройти несколько курсов реабилитации.