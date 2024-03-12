В Комсомольском саду Волгограда широко отметят Масленицу 17 марта

Широкую Масленицу будут отмечать 17 марта с 12 часов до 18.30 в Комсомольском саду в самом центре Волгограда.
Организаторы обещают выступления музыкальных коллективов, вождение хороводов и «ручейки». Всех желающих пригласят на мастер-классы и научат плести обереги из сена.
Смогут пришедшие на праздник стать участниками традиционной забавы с призами. Самые ловкие попробуют забраться на 6-метровый столб, на вершине которого установлен подарок.
Кроме того, каждый час для гостей Комсомольского сада будут готовить бесплатное угощение из блинов.
Завершится праздник финальным файер-шоу.