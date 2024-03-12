Когда сжигание чучела Масленицы-2024 в «Хохловке»?

«Широкие масленичные гуляния (6+) в архитектурно-этнографическом музее “Хохловка” организуют 17 марта — в последний день праздничной недели (воскресенье). Музей откроет свои двери в 10.00. Тематические площадки принимать гостей с 11.00 до 17.30, — сообщила научный сотрудник музея “Хохловка” Пермского краеведческого музея Анна Назарова. — 17 марта в “Хохловке” сожгут три чучела: в 13.00, 15.00 и 17.00. Это произойдёт на площадке между церковью Преображения и сторожевой башней».