Полиция не нашла нарушений на концерте Глеба Самойлова в Ростове-на-Дону

Напомним, 18 февраля 2024 года некоторые интернет-пользователи сообщили в соцсетях о «драке», которая якобы произошла во время музыкального шоу Глеба Самойлова. При этом другие очевидцы опровергли слухи, заявив, что возмутителей спокойствия не замечали.