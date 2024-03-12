Полиция не нашла нарушений на концерте Глеба Самойлова в Ростове-на-Дону

Полиция Ростова-на-Дону не нашла нарушений на концерте Глеба Самойлова (группа «Агата Кристи»). Эту информацию сегодня, 12 марта, подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
— По итогам проверки противоправных действий, а также нарушений действующего законодательства не выявили, — прокомментировали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, 18 февраля 2024 года некоторые интернет-пользователи сообщили в соцсетях о «драке», которая якобы произошла во время музыкального шоу Глеба Самойлова. При этом другие очевидцы опровергли слухи, заявив, что возмутителей спокойствия не замечали.
Любители музыки отметили большой наплыв людей и тесное помещение, но претензий к программе концерта ни у кого не было.