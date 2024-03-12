В Омске собираются благоустроить Соборную площадь: эскизы

Бегун предложил установить входные группы с колоннадами и арками, чтобы задекорировать трансформаторную будку и другие коммуникации. Вентиляционные шахты, по его мнению, можно спрятать под соборный форум с трибуной и скамьями, где будут проводить мероприятия. А под форумом можно сделать место для хранения коммунальных инструментов (сейчас инвентарь для уборки приходится нести через всю площадь).