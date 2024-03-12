В Омске собираются благоустроить Соборную площадь: эскизы

12 марта на архитектурно-градостроительном совете при мэре Омска обсудили благоустройство Соборной площади. Члены совета сошлись во мнении, что площадь уже морально устарела и требует обновления. Вариант реконструкции предложил архитектор Александр Бегун. По его словам, это только рабочий вариант, который будут корректировать по итогам дискуссий.
— Эта территория — наше ядро, визитная карточка города. Думаю, для города очень важно иметь достойное благоустройство напротив Законодательного собрания, правительства и главного храма города, — сказал Бегун.
Среди проблем территории архитектор назвал мощение невзрачным материалом, хаотичные газоны, вентиляционные шахты, которые портят панораму собора. Также неэстетично выглядит трансформаторная будка с рисунками птиц «будто из учебника природоведения». Церковная лавка, по мнению Бегуна, тоже требует иного архитектурного выражения. Плохо вписывается в панораму и типовая конструкция тёплой остановки.
— К таким местам нужно подходить индивидуально, типовые решения по тёплым остановочным комплексам здесь, на мой взгляд, неприменимы, — считает архитектор.
Другие проблемы — разностилевые светильники, устаревшие лавочки и арт-объекты, нехватка мест для отдыха вдоль пешеходной дорожки между улицами Ленина и Интернациональной. Совершенно обособленным выглядит пешеходный переход от остановки «КДЦ Маяковский».
Бегун предложил установить входные группы с колоннадами и арками, чтобы задекорировать трансформаторную будку и другие коммуникации. Вентиляционные шахты, по его мнению, можно спрятать под соборный форум с трибуной и скамьями, где будут проводить мероприятия. А под форумом можно сделать место для хранения коммунальных инструментов (сейчас инвентарь для уборки приходится нести через всю площадь).
Среди других предложений — детская площадка и места для церковных трапез, востребованных в православные праздники. Тёплую остановку стоило бы переделать по индивидуальному проекту. Транзитную пешеходную дорожку можно сделать «зоной отдыха от городской суеты лицом к собору». А от Интернациональной улицы организовать проезд и парковку для священников (причём для этого не потребуется вырубать деревья).
Предложенная концепция вызвала споры. Некоторым показалось, что она недостаточно учитывает исторический контекст площади, превращая её в место отдыха. Глава омского отделения ВООПИК Никита Шалмин заметил, что массивные конструкции со всех сторон перекрывают храм.
— Нет смысла делать именно аркаду, потому что вообще-то аркада — это отсылка к Риму, а у нас, собственно, православная площадь. Опять же, пергола со стороны собора как-то его закрывает. Я согласен, что вентшахты тяжёлые, но в этом варианте они ещё утяжеляются, — считает Шалмин.
— Могу высказать свое личное мнение, что, наверное, концептуально, я ещё поработал бы, потому что храм дореволюционный, уникальный, а то, что предлагается, немножко его оттенит, — заявил представитель омской епархии.
В итоге мэр Омска Сергей Шелест рекомендовал доработать концепцию и привлечь к обсуждению митрополита Дионисия.
Отметим, сроков реконструкции ещё нет, стоимость тоже ещё не просчитывалась. Предварительно, потребуется больше миллиарда рублей.